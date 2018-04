Detalla agenda de trabajos para Humacao, Las Piedras y Naguabo

(27 de abril de 2018)- El subdirector de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), Justo González, recibió en horas de la tarde de ayer al representante Samuel “Sammy”Pagán, en una reunión en la que el ingeniero desglosó el estatus de los trabajos por sector en lo pueblos de Humacao, Las Piedras y Naguabo.

“Estamos en las oficinas centrales de la AEE respondiendo al reclamo de todos ustedes referente al proceso de energización en sus comunidades. Sé que están sufriendo, el gasto y la agonía que ha sido, además de la falta de información y ese calendario (de trabajos)”, comentó Pagán Cuadrado.

González reconoció que el representante “ha sido muy insistintente” y aseguró que la AEE tiene un “plan de trabajo completo” para el pueblo de Humacao.

“Estamos bien comprometidos en Humacao, tenemos un plan de trabajo completo: Aniceto Cruz, Mariana, Pasto Viejo, Punta Santiago, tejas, Mambiche Blanco, Río Abajo, Collores, Mabú, Buena Vista, la Asturiana, Ctoo Mabú y La Fermina. Todo este plan está para finalmente terminar al 31 de mayo”, comentó González a la vez que indicó que algunos sectores pudieran estar energizados antes.



Mientras, para el pueblo de Naguabo, explicó que tienen un plan elaborado para los sectores de El Duqye, Mariana, Cubuy, Maizales y Peña Pobre.

Sobre Las Piedras, González mencionó que en Quebrada Grande “deben estar a punto de comenzar a trabajar” y en otros sectores de ese pueblo.

“Le decimos gracias al pueblo por la paciencia que han tenido, pero sí estamos en planes y el 31 de mayo tenemos que terminar la electrificación de Puerto Rico”, añadió el ingeniero.

En sus redes sociales el representante aclaró que la información fue dada por el subdirector ejecutivo y que no forma parte de sus expresiones.

“La información fue suministrada por el Sub Director Ejecutivo, Ingeniero Justo González, no soy parte de sus expresiones y en mi manos no está el proceso de energizar, sí de insistir y luchar por ustedes. Claramente le expresé que esperamos que cumpla las promesas allí hechas ,ya que seré el primero en salir a la calle a protestar. Hay un pueblo que sufre cansando por la falta de energía eléctrica. Hago gestiones sin descansar y no claudicaré hasta que todos tengan el servicio eléctrico. Esto es un asunto serio”, escribió el Representante.

A su vez, publicó el siguiente listado de puntos importantes discutidos en la reunión:

* A este momento ya la AEE cuenta con materiales para poder continuar energizando, a nuestro distrito.

* Llegarán más personal de Cobra a nuestra región.

* Aunque usted no vea las brigadas cerca de su comunidad esto no significa que no estén trabajando en su área. Ya que muchas veces se trabaja con el alimentador.

* El Ingeniero González se comprometió a dar la orden para que haya mejor comunicación, con el pueblo.

* Ningún empleado de la AEE , no le puede cobrar por energizar. Esto es un delito.

* Aumentará la supervisión de las brigadas para lograr de ellos un 100% de esfuerzo.

* Se atenderá los poste de la AEE que están en peligro de caer. (Le mostré fotos que ustedes me habían enviado previamente).

* El Ingeniero Justo González me acompañará los primeros días de mayo a visitar en Humacao algunas comunidades.

* Se trabajará con la Hidroeléctrica en Naguabo.

* Se estarán trabajando “los bolsillos”

Atención Candelero Arriba, Pitahaya, Cuesta del Pilón (Naguabo) entre otros.

* Según sus palabras debe de estar todo terminado para el 31 de mayo. DISTRITO 35.

Buena Vista – Fui enfático en ésta comunidad para que hagan la asignación de brigadas lo más pronto posible. Realizó ese compromiso con la comunidad.

Candelero Abajo – Las brigadas ” PREPA” están trabajando Aniceto Cruz ,de ahí seguirán en Cangrejos, Parcelas Martinez, Paraíso 1y 2.

Pasto Viejo – Las brigadas Cobra deben energizar para los primeros días de mayo.

Punta Santiago – Para principio de mayo debe estar todo energizado.

Mariana – Habrá un buen impacto comenzando entre hoy o mañana y debe de haber un gran avance hasta terminar.

Tejas – Las brigadas Cobra estarán trabajando los caminos e incluyendo Las Asturianas, antes de mediado de mayo.

Cotto Mabú y Las Ferminas – Las brigadas Cobra estarán impactando pronto el lugar.

Mambiche Blanco, Prieto, Antón Ruíz y Collores – Desde hoy comenzaron brigadas Cobra y debe haber un gran avance.

Naguabo:

Bo Duque – las brigadas de la AEE estarán trabajando el lugar con mayor supervisión

Mariana – Deben terminar para mayo.

Maizales – Durante estos días terminarán el sector Loma del Viento y El Cabro.

Cubuy – Tan pronto salgan de Maizales estarán en el lugar de lleno para terminar.” COBRA ”

MEDIANÍA E HIGUERILLO : Para mayo deben concluir.

LAS PIEDRAS:

Quebrada Grande: Brigadas de la AEE deben comenzar está semana hasta finalizar.

Deben terminar las brigadas de la AEE en Pueblito del Río, Boquerón en la primera semana de mayo.