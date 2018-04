Cirujano de párpados se integra al Centro Oftalmológico Benítez

(20 de abril de 2018)-Una molestia o pesadez puede confundirse con dolor y en ocasiones, algo que parece un problema estético puede ser realmente una condición que termine por reducir la visión, el campo visual o que altere la posición de los párpados.

Según explicó el doctor, Juan C. Jiménez Pérez, especialista en cirugía reconstructiva y cosmética de los párpados, muchas veces el paciente que acude al consultorio por una molestia en el ojo, no sospecha que se puede tratar de algo tan común como un exceso de piel cubriendo el párpado.

“Puede que no sea el párpado caído, o lo que se conoce como pseudotosis. Los párpados pueden tener tumores, incluso, la condición de tiroides crea anticuerpos que hacen que el ojo se ponga protuberante. A esos pacientes hay que monitorearlos para que no se quede ciego”, explicó el cirujano que se integrará formalmente al equipo del Centro Oftalmológico Benítez en Humacao.

El joven cirujano, ejerce desde 2015, estudió en el Recinto de Ciencias Médicas y culminó sus estudios especializados en la Universidad de Harvard en el estado de Massachussets.

“Desde que entré en la especialidad de oftalmología, sabía que quería hacer cirugía plástica”, añadió Jiménez Pérez, que llega a ofrecer sus servicios, considerando que para los pacientes de la zona este, puede ser complicado viajar hasta el área metropolitana a recibir tratamiento médico.

A su vez, el doctor, recalcó que toda persona que tenga una molestia en los párpados debe acudir en busca de tratamiento. En muchas ocasiones, según dijo, los pacientes no visitan un especialista pensando que el plan médico no les cubrirá el tratamiento por tratarse de algo estético, pero en muchas ocasiones sí hay cubierta por parte de los planes de salud.

Para el especialista, que está emocionado de llegar al pueblo de Humacao, lo importante es que el paciente sienta alivio.

“Me gusta lo que hago, creo que lo que hago lo hago bien, porque los pacientes salen satisfechos y si no salen satisfechos, me encargo de hacer todo lo posible. Entiendo la situación por la que están pasando y lo frustrante que es, me tomo mi tiempo y dejo que se expresen”, indicó.

Comenzando el próximo 2 de mayo, el doctor Jiménez Pérez, atenderá dos veces al mes, el primer y tercer miércoles de cada mes en el Centro Oftalmológico Benítez. Para citas e información puede comunicarse al 787-852-6825 y 787-455-3282.