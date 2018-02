Educación sostiene que certificación de PRAMI no está en peligro

Por Yeidy Agneris Vega Alicea



“¿Van a esperar a que sea inminente?”.

Esa es la pregunta que prevalece entre los estudiantes de mecánica de aviación del Puerto Rico Aviation Maintenance Institute (PRAMI) que ubica en predios de la antigua Base Roosevelt Roads en Ceiba, institución que por los daños ocasionados por el huracán María, opera en alegado incumplimiento a las regulaciones de la Agencia Federal de Aviación (FAA).

En la escuela no hay luz, servicio fundamental para que los futuros mecánicos puedan operar sus equipos de práctica. No hay agua ni para el baño, porque la cisterna no tiene electricidad. La biblioteca quedó inutilizable, los alumnos no pueden acceder los manuales de estudio, y aunque hay computadoras que “sobrevivieron” al huracán, en la escuela no hay Internet.

Incluso, uno de los estudiantes puso su vehículo personal dentro de uno de los hangares para conectar un compresor y llenar las gomas de los aviones.

En PRAMI estudian unos 100 estudiantes, unos 30 son candidatos a graduación

El problema, es que la mitigación de los daños supuestamente está estancada en protocolos de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA), en momentos en que la escuela ya recibió su primera carta en la que la FAA ausculta el plan de trabajo.

El secretario auxiliar de educación técnica vocacional, Héctor Sánchez, indicó que el Departamento de Educación (DE), ya respondió a ese documento. A su vez, aseguró a El Oriental, que todo está bajo control.

“Nosotros quisiéramos que ese proceso fuera más rápido, pero existen unos protocolos establecidos por FEMA. Primero era la etapa de remoción del material vegetativo, ahora se encuentra en la etapa de reparación de las verjas de seguridad. La tercera etapa de arreglos permanentes que pudiera comenzar en seis meses y durar hasta dos años”, confirmó Sánchez.

Actualmente PRAMI, única escuela certificada en el Caribe, tampoco cumple con las seis horas contacto requeridas, sino, que los estudiantes toman clases de 8:00 a 11:00 de la mañana.

Sánchez insistió en que la FAA no le ha escrito relacionado a la certificación.

“Están especulando, no sé de dónde sacan esa información. Todo es especulativo, nosotros tenemos una reunión con la FAA, hemos contestado todas las cartas. La FAA son egresados de esta escuela, bajo ningún concepto ellos van a permitir que esto cierre”, afirmó Sánchez.

Los edificios que ocupa PRAMI pertenecen a la Autoridad de Puertos, el programa de estudios post secundarios está a cargo de Educación. Y según Sánchez, Puertos debe hacer la reclamación por daños al seguro y FEMA.

La solución a corto plazo será la posible compra de taladros de batería y equipos de trabajo que no requieran electricidad, acceder a algunos módulos por Internet, fuera de la escuela, y en los próximos días pudiera llegar un generador para solucionar el problema de agua.

Al cierre de esta edición un comerciante había donado un generador de uso doméstico.

Por su parte, el maestro encargado Mario Masó expresó que ve el vaso “medio vacío”.

“Estamos aguantados, hay una fase de hojalatería que requiere taladros y remachadores, necesitamos la unidad de soldadura. Estamos resguardando esas unidades para más tarde”, explicó Masó.

Desconfiados

Ante la visita del personal de Educación y todas las explicaciones los estudiantes afirmaron que no se sienten confiados.

Luis A. Camacho Ortiz, uno de los alumnos de PRAMI, está convencido de que la certificación está en riesgo.

“No es que Educación lo asegure, ellos no pueden asegurarlo, tiene que notificarlo la FAA. Se supone que estemos dentro de los salones y estamos estudiando en el hangar. Lo que dijeron no me convence para nada. Seis meses es mucho tiempo”, comentó Camacho.

Su padre, Luis Camacho Torres, expresó que el personal del DE “fue a tratar a los estudiantes como tontos y no contestó ni una de sus preocupaciones”.

El portavoz de los estudiantes, Yoel Medina García, tampoco se siente convencido.

“No sabemos lo que quiere la FAA. Esa es la preocupación de nosotros, ¿van a esperar a que sea inminente?”, interrogó.

Para Ismael Corujo Carro, candidato a presidente del Consejo, el problema en parte ronda a que en el pasado Educación, “le prestó mayor atención al desarrollo de la escuela de aviación en el pueblo de Aguadilla y dejó la escuela de Ceiba en rezago”.

FOTOS:

La escuela de aviación no tiene biblioteca