Volverá a pintar las banderas de Humacao

Por. Esteban David Rodríguez Flecha / erodriguez@elorientalpr.net

El mural de las cuatro versiones de la bandera de Puerto Rico y la bandera del pueblo de Humacao, que Héctor Collazo pintó en Punta Santiago, fue literalmente destruido al no resistir el impacto de los fuertes vientos del huracán María.

Según contó el artista conocido por su proyecto, “78 Pueblos y Una Bandera”, fueron seguidores de sus redes sociales, los que le enviaron fotos de cómo quedó el mural luego del paso del huracán, y fue así cómo se enteró de la destrucción de su trabajo.

“Humacao, más que un gran mural, para mí, fue la mejor obra de arte que he pintado en mi vida. No sólo por el trabajo que se pasó, sino por el soporte emocional y el apoyo que le daba el pueblo de Puerto Rico y la esperanza que pintaba”, comentó Collazo.

Pero la buena noticia, es que según indicó las banderas se volverán a pintar. El lugar y la fecha aún no se han establecido, pero, Collazo dijo a #ElOriental que una vez termine la ruta que había establecido originalmente para completar su proyecto, creará uno nuevo para volver a pintar los muros que fueron destruidos por el huracán o aquellos que han sido vandalizados.

“Son de cinco a siete murales que hay que volver a pintar, la mayoría de ellos son del área sureste”, expresó el joven pintor. Entre los pueblo s que perdieron el mural se encuentran Humacao, Yabucoa y Maunabo.

Collazo expresó que se siente optimista y ve como un reto el retomar su proyecto hasta cumplirlo.

“Antes del compromiso con el pueblo de Puerto Rico, estaba el compromiso conmigo mismo de pintar en todos los pueblos la bandera puertorriqueña”, dijo Collazo.

En este momento, lo que el joven desea es que la gente se mantenga brindando su apoyo hasta alcanzar la meta de hacer historia.

“Esto es un proyecto que no es solo mío, sino que es del pueblo de Puerto Rico también y juntos es que llevamos esto a otro nivel”, concluyó.