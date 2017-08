En la mira del Senado la Reforma Municipal

El presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, anunció ayer que próximamente se discutirá y analizará en el Senado una reforma municipal que atemperará la Ley de Municipios Autónomos para otorgarles un mayor grado de autonomía fiscal, promover la participación ciudadana y brindarles las facultades necesarias para que asuman una función central en el desarrollo socioeconómico.

Como parte de la reforma a la Ley de Municipios Autónomos, Rivera Schatz indicó que se deberá fortalecer aún más la figura de los consorcios municipales, fomentar y facilitar el establecimiento de empresas municipales que asuman funciones técnicas asociadas con procesos administrativos e impulsar alianzas con el tercer sector y corporaciones sin fines de lucro tal y como lo hace el gobierno estatal.

Así lo dejó saber a los economistas y contadores públicos autorizados (CPA) de la Asociación Puertorriqueña de Analistas Financieros (APAF) en un almuerzo/conferencia convocada por la Junta de Directores en la que fue el orador principal. El tema de la charla fue ‘Los municipios ante la crisis fiscal y la imposición de la Junta de Control Fiscal’ (JCF).

“Con la aprobación de PROMESA, la imposición de la Junta Fiscal y la implantación del Plan Fiscal certificado, hay una nueva realidad que necesariamente tendrá un impacto en todos los municipios. Es por esto que a los municipios tenemos que darle atención muy particular. Tenemos que reconfigurar todo el andamiaje contributivo que tiene algún efecto en las arcas municipales”, indicó el Presidente del Senado.

En torno a la consolidación de municipios reiteró su posición de no creer en la consolidación de los mismos. “Son precisamente los municipios los que bridan el servicio de primera mano a sus constituyentes, resolviendo lo que el gobierno central, por burocracia, no puede resolver. Por esto me he dado a la tarea de buscar soluciones”, dijo.

“Nos hemos reunido en múltiples ocasiones con alcaldes de ambos partidos políticos, para atender de manera prioritaria, todo lo concerniente a los efectos pasados, presentes y futuros de la crisis en las finanzas municipales. Hemos establecido una agenda de trabajo cuya finalidad es procurar que los gobiernos municipales tengan la facultad de operar libre de intervenciones innecesarias y elaborar opciones reales para trabajar asuntos como el recogido de basura, salud, Centro de Recaudación de Ingresos Municipales (CRIM), retiro, recaudos municipales y fuentes de financiamiento”, argumentó Rivera Schatz, quien hace unas semanas logró unos acuerdos con alcaldes novoprogesistas y populares en torno al proyecto que reestructura la deuda del Banco Gubernamental de Fomento (BGF).

En el caso del CRIM reconoció que se debe reconfigurar una estructura “que sea ágil y efectiva” no tan sólo para los municipios sino para los ciudadanos que permita “una justicia en términos de lo que se paga, de lo que se recauda y de lo que se invierte”.

En lo que respecta a las decisiones tomadas por la administración tomando como base el Plan Fiscal certificado por la JCF, indicó que el mismo incide en la administración municipal de fondos públicos. Citando el ‘Estudio para Evaluar la Estructura Municipal de Puerto Rico’ preparado por la compañía Estudios Técnicos, el presidente del Senado comentó que entre el 2013 y 2014 los municipiosadministraron $3,938 millones en fondos públicos provenientes de fuentes municipales, estatales y federales y emisión de deuda. Esto representa cerca de un 29 por ciento de la suma del fondo general de Puerto Rico y el gasto total municipal.

Otro estudio realizado por el Centro de Investigación y Política Pública, publicado en julio de 2017 con información disponible sobre 68 municipios, en el 2016, estableció que dichos municipios recibieron unos $428 millones en aportaciones y subsidios del gobierno central. Al comparar la situación fiscal de esos 68 municipios con su situación en el 2010, concluyó que la brecha entre los municipios en salud fiscal es más grande ahora que en el 2010. Es decir, los municipios que consistentemente han reflejado buena salud fiscal han mejorado su puntuación, mientras los municipios con pobre salud fiscal han empeorado.

Rivera Schatz recalcó -luego de presentar ambos estudios- que la situación de los municipios se agravó cuando el año pasado la administración anterior obligó a los municipios a depositar en el Banco Gubernamental de Fomento (BGF) los fondos de la Contribución Adicional Especial, dinero que por ley le pertenece a los municipios. A manera de ejemplo, al Municipio de Carolina se le embargaron y perdió unos 76.4 millones que mantenía en el BGF.

Por estas razones, la Asamblea Legislativa y la Rama Ejecutiva han aunado esfuerzos para atender los asuntos económicos y fiscales que le aquejan. Por esta razón, ya se aprobaron y firmaron, leyes que inciden en las arcas municipales, entre estas la Reforma de Permisos y el que se les faculte a que puedan establecer franquicias comerciales o empresas municipales en facilidades privadas arrendadas por el municipio.

El próximo martes, 29 de agosto; el Senado llevará a cabo una Cumbre Municipal para discutir todas las propuestas de los alcaldes que serán plasmadas en un documento que genere legislación que atienda la realidad fiscal de los municipios.