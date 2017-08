SOLICITAN LA RENUNCIA DEL DIRECTOR EJECUTIVO DE LA AEE

El portavoz alterno de la delegación del Partido Popular Democrático (PPD) en la Cámara de Representantes, Ramón Luis Cruz Burgos, solicitó la renuncia del director ejecutivo de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), Ricardo Ramos, por su negligencia en el manejo del sistema eléctrico del País.

“Cómo es posible que el Director de la AEE haya esperado hasta el último momento para decretar un estado de emergencia en la corporación en el momento pico de la temporada de huracanes? Desde hace meses lo alerté sobre la crisis que vive el país con los apagones, y en lugar de aceptar la situación y atenderla, prefirió jugar a la política partidista y negar nuestros señalamientos. Ramos y la propia Fortaleza estaban al tanto que el sistema eléctrico se encontraba en un avanzado estado de deterioro y no hicieron nada para que se atendiera con urgencia la situación, por miedo a tener algún costo político. Ahora vemos como sus acciones demuestran que fueron negligentes e incompetentes en el manejo del sistema eléctrico”, expresó Cruz Burgos.

La petición de renuncia surgió luego de que saliera a la luz pública una Resolución aprobada por la Junta de Gobierno de la AEE que le otorgaba 90 días a Ramos para decretar un estado de emergencia en la corporación pública debido a la escasez de personal y el deterioro del sistema. La Resolución 4505 fue aprobada el pasado 15 de mayo, y no fue hasta el pasado 14 de agosto, que el funcionario anunció su determinación.

“El Director de la AEE tuvo tres meses para atender esta situación, y no hizo nada para prevenir la posibilidad de un colapso en nuestro sistema eléctrico, como lo hemos estado denunciado hace meses. Por ejemplo, el evento de lluvias de ayer provocó que miles de hogares se quedaran sin luz, lo que demuestra cuan vulnerable se encuentra el sistema eléctrico. Ricardo Ramos tuvo la oportunidad de tomar una decisión a tiempo y no lo hizo. No podemos dejar el manejo del sistema eléctrico de Puerto Rico en manos de una persona irresponsable y que no vela por los mejores intereses de los puertorriqueños”, sostuvo el legislador del PPD.