AMPR denuncia procesos atropellantes y confusos contra los maestros excedentes

La presidenta de la Asociación de Maestros de Puerto Rico, Dra. Aida Díaz, cualificó de atropellante y confuso, el proceso que el Departamento de Educación (DE) está realizando con los maestros, cuyos puestos fueron identificados excedentes, por el calendario que se estableció.

“Educación está citando por correo electrónico a los maestros excedentes a acudir a las Regiones Educativas a realizar los procesos de reubicación. El problema es que las cartas les comenzaron a llegar ayer, con citaciones para hoy mismo. Algunos nos informan que no les abre el archivo recibido, así que no saben para qué día fueron citados. Esto es un atropello que no merece nuestro magisterio en su período de vacaciones, luego de dejarlo todo por nuestros niños en el año escolar que finalizó”, denunció Díaz.

Debido al cierre de escuelas, el DE notificó a aproximadamente 2,600 maestros que sus puestos quedaron excedentes. Ese es el término que se utiliza para identificar los puestos que sobran porque no tienen matrícula. “Estos son maestros con estatus probatorio y permanente, algunos con maestrías, doctorados y muchos años de experiencia”, informó Díaz.

La presidenta de la Asociación de Maestros le hizo un llamado a la Secretaria de Educación a que revise el calendario y los procesos para que haga los ajustes correspondientes. “Debió tener más días para atender esos casos. Nuestros maestros merecen el más alto respeto. Esto nos ha obligado a destacar personal de la Asociación en todas las Regiones para velar que no se violen sus derechos”, denunció la líder magisterial.

La Asociación anunció que llegó a un acuerdo con Educación para ser quienes representen a los maestros excedentes que así lo autoricen, que por razones de estar de viaje u hospitalizados no puedan acudir a su cita. El proceso a seguir se encuentra notificado en su página de Facebook.