FAMILIA, AGRICULTURA Y ASUME BRINDAN NUEVAS OPORTUNIDADES A PADRES ALIMENTANTES

“Con este acuerdo, buscamos que los padres alimentantes que por razones ajenas a su voluntad incumplen con los pagos de pensión alimenticia, puedan tener nuevas oportunidades de empleo en el sector agrícola. Como departamento podemos recomendar mediante un análisis previo, a esos padres que cuentan con los requisitos para ocupar puestos de trabajo, para que estos puedan llevar el sustento a sus hijos”, mencionó la secretaria de la Familia, Glorimar Andújar Matos.

Por su parte la administradora de ASUME, Waleska Maldonado, indicó que “Serán elegibles aquellas personas no custodias, que se encuentren desempleadas o tengan atrasos por más de tres (3) meses, por lo cual no cumplen su obligación de pagos de pensión alimentaria. Con este acuerdo, buscamos que esos padres que son responsables, pero que en muchas ocasiones por razones que están fuera de su voluntad pasan por un momento difícil, no tengan cuentas en atraso y puedan cumplir con su obligación”, añadió.

Con este acuerdo de colaboración interagencial, el DA podrá evaluar los referidos sometidos por el Departamento de la Familia, podrá revisar los casos y determinará la elegibilidad de los participantes para entrar en el proceso de orientación que lo llevará al empleo.

Mientras que el Secretario de Agricultura dijo que “A través de este acuerdo interagencial se pone en función la integración de actividades de gobierno para beneficio de la población y en este caso de los más vulnerables. Aquí cumplimos con alternativas de empleo en las actividades agrícolas como es la cosecha de café, faenas en la producción de hortalizas y ordeño en vaquerías, con la oportunidad de cumplir con las pensiones alimentarias a los niños y niñas puertorriqueñas cuando los padres alimentantes confrontan problemas para cumplir su responsabilidad”.

“Desde que llegamos a dirigir el Departamento de la Familia, he mantenido una comunicación directa con la administradora de la ASUME, para que juntas podamos buscar mecanismos de ayuda que le permitan a los padres alimentantes cumplir con su responsabilidad. De esa forma nuestros menores no están desprovistos. Ese ha sido el compromiso nuestro y el del gobernador Ricardo Rosselló, según quedó establecido en el Plan para Puerto Rico. Las alianzas entre agencias son fundamentales para desarrollo no tan solo económico del país, sino para un desarrollo social”, expresó la titular de Familia.