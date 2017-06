Evalúan establecer un campamento en vertedero de Humacao

ACASE plantea alternativas para impedir el depósito de cenizas

Por Vilmar Trinta Negrón

vtrintanegron@elorientalpr.net

En una actitud combativa, la Alianza Comunitaria Ambiental del Sureste (ACASE) anunció que considera el levantamiento de un campamento y la formación de una barricada humana en el vertedero de Humacao para impedir el paso de los camiones que transportan cenizas de carbón y Agremax desde la planta generadora de energía en Guayama, Applied Energy System (AES), hasta EC Waste.

“Estamos trabajando rápidamente porque en cualquier momento pueden volver a depositar cenizas. Hemos planteado tres alternativas que están siendo evaluadas. Establecer un campamento en las afueras del vertedero es una de ellas pero, requiere más planificación. También planteamos detener los camiones físicamente con una barricada humana y la desobediencia civil”, detalló Wanda Rodríguez, portavoz de ACASE.

El plan estratégico fue divulgado por los miembros de esta organización en una conferencia de prensa dirigida por Rodríguez, Timmy Boyle y el doctor en química y profesor de la UPR en Humacao, Carmelo García. En la presentación, que tuvo lugar en la capilla de Buena Vista, repasaron los supuestos efectos nocivos a la salud y el ambiente que ocasionan las cenizas, hicieron referencia a varios estudios y resumieron los esfuerzos realizados en contra de las cenizas, hasta el momento.

Allí también acordaron realizar varias asambleas de pueblo en diferentes barrios para auscultar el sentir de los ciudadanos. Luego, basado en las tres propuestas, tomarán la decisión de cuál pondrán en marcha.

“Queremos saber cuál es el interés del pueblo y hasta dónde están dispuestos a llegar. Por eso celebramos la primera asamblea el pasado sábado en la Extensión San Antonio y Jardines. A pesar de haber convocado con poco tiempo de anticipación el llamado fue efectivo”, expresó al detallar que asistieron cerca de 50 personas.

“La gente está molesta, incomoda porque ha surgido todo de momento, pero están bien combativos. Esa es nuestra esperanza que podamos unirnos y tener una mayor efectividad para ser combativos. Entendemos que hay ambiente porque la gente está más consciente que cuando empezamos la lucha, de que esto los está afectando. Están claros de que se les han exacerbado sus condiciones respiratorias. Gente que antes no padecía de estas enfermedades, después del depósito de cenizas comenzaron a padecer. Por eso hemos realizado más de 20 charlas, para que la gente pueda ser combativa con fundamentos”, argumentó Rodríguez.

Sobre la decisión del Tribunal Apelativo del Circuito de Boston que invalida las ordenanzas, la portavoz de ACASE dijo que están presionando a los alcaldes, legisladores y jefes de agencias para que reclamen al gobierno la aprobación de leyes que respalden la política pública que dijo el Gobernador sobre la exportación de este material.

“Eso no nos detiene, estamos en pie de lucha solicitando que aprueben una ley porque si eso pasa la decisión de Boston no puede ir por encima de lo que el gobierno apruebe”, concluyó.

Curiosamente, no hubo participación de ningún funcionario electo en la conferencia de prensa ni en la asamblea.