Cesará operaciones el centro de envejecientes de Naguabo

Alcalde anuncia el cierre a partir del 1 de julio

Por Vilmar Trinta Negrón / vtrintanegron@elorientalpr.net

El alcalde de Naguabo, Noé Marcano Rivera, confirmó que el Centro de Envejecientes Municipal, Serafín Meléndez, cerrará operaciones a partir del 1 de julio de este año como una de las medidas de ahorro que implantó de cara al próximo año fiscal.



Según el Alcalde, el cese de esta operación que ofrecía servicios diurnos a cerca de 32 participantes, redundará en un ahorro de $500 mil anuales, aproximadamente. Hace algunas semanas, Marcano Rivera, había advertido a El Oriental que este servicio se vería afectado por la crisis económica que atraviesan los municipios y lo complicado que estará el panorama en los próximo dos años al recibir el impacto de la eliminación de $350 millones de dólares en subsidios que vienen del gobierno central.

“Estuvimos evaluando profundamente esta decisión porque no queremos afectar a este sector que sabemos que tanto necesita. Pero, la realidad es que esta operación nos cuesta poco más de medio millón de dólares y eso es insostenible para el municipio, actualmente. Esto no quiere decir que vamos a desatender a los envejecientes, de hecho, estamos buscando alternativas para continuar ofreciéndoles el servicio de alimentos”, expresó Marcano Rivera a El Oriental.

Asimismo, aclaró que la mayoría de los empleados se acogió al retiro por lo que no se vieron afectados con la decisión.

“De los 12 empleados, ocho se jubilaron y cuatro serán reubicados en otras oficinas. Esto nos facilitó la decisión porque nuestro compromiso es no despedir empleados ni afectar las horas de trabajo y hasta el momento hemos podido cumplir con eso”, añadió el primer ejecutivo.

El edificio municipal que, aún alberga al Centro, está ubicado en el centro del pueblo, al lado del cuartel de la policía estatal y del edificio del hospital viejo. Según el Alcalde, el plan es mover la Oficina de Manejo de Emergencias para ese local.

El alcalde indicó que el Municipio está ofreciendo apoyo mediante la orientación a los participantes para que los que deseen puedan recibir servicios en centros privados, pero insistió en que buscan alternativas para continuar con el servicio conocido como “fiambrera” o alimentos en el hogar.

Por otra parte, Marcano Rivera reveló que presentó ante la legislatura municipal un presupuesto consolidado de $11,975,490 para el año fiscal 2017-2018. Lo que representa $441,762 menos que el presupuesto actual de $12,417,252. Además del cierre del centro de envejecientes, indicó que comenzarán a cobrar por varios servicios en busca de nuevos ingresos.

“Estamos evaluando varias ordenanzas que permitirán el cobro por la poda de árboles, renta de equipos pesados y de tarimas. También hicimos ajustes en los contratos de los empleados transitorios que ahora serán por periodos trimestrales”, detalló el Alcalde.

Asimismo, añadió que hizo ajuste en los contratos por servicios profesionales y eliminó los donativos a las organizaciones sin fines de lucro, asociaciones recreativas, equipos y clubes deportivos.