Tras la Medalla de Plata a través de un proyecto que promueve la sana nutrición

Génesis C. Ramírez Ló pez es una joven escutista hace siete años. Pertenece a la Tropa 546 del Proyecto PECES en Humacao. Tiene doce años, cursa el séptimo grado y es estudiante que recibe educación en el hogar (Homescooling).

En la tropa a la que pertenece se encuentra en el nivel Cadette por lo que se encuentra trabajando su proyecto de Medalla de Plata, que es el reconocimiento máximo al cual puede aspirar una niña en este nivel. El proyecto consiste en identificar algún problema o necesidad en la comunidad y desarrollar un plan de trabajo para resolverlo o mejorarlo. Debe ser 50 horas de trabajo.

El título de su proyecto es “Conuna sana nutrición hago del mundo un lugar mejor” . El tema surge debido a que observó que en la comunidad de Naguabo, donde viven sus abuelos, hay cada vez más cantidad de puestos o kioscos de comida rápida, por lo que pensó que era importante orientar a la población sobre prácticas saludables de alimentación.

Decidió trabajar con niños del nivel elemental para enseñarles y desarrollar en ellos buenos hábitos alimenticios.

Para realizar el mismo se orientó con diferentes profesionales en el tema de nutrición como, nutricionista, y personal del Servicio de Extensión Agrícola y haciendo búsquedas por internet.

A tales efectos, pudo ver y aprender sobre los problemas de salud que nos afectan como la diabetes, que es la tercera causa de muerte en Puerto Rico y los problemas de obesidad que enfrenta nuestra sociedad.

El proyecto se desarrolló en la Escuela Quebrada Grande del Barrio Duque de Naguabo y el mismo lo comenzó en el mes de enero pasado y culminó el 7 de abril de 2017. Se estuvo reuninedo con los participantes una vez por semana y se les estuvo ofreciendo diferentes charlas a los niños todas relacionadas a la importancia de una alimentación saludable y balanceada.

Los temas que se discutieron fueron: Las partes del cuerpo, La importancia de cuidar nuestra salud oral como parte del Sistema Digestivo. Luego vimos el Sistema Digestivo y los órganos que lo componen, Los grupos de alimento, Cómo beneficia cada grupo de alimento a mi cuerpo, La Tabla de Valor Nutricional, Alternativas saludables al asistir a un restaurante de comida rápida, El manejo adecuado de los alimentos y un Taller de Composta como parte de la siembra orgánica.

Además contó con la participación de diferentes recursos, profesionales en el tema que ofrecieron charlas a los niños como la Sra. Yelitza Amaro de ADSEF, el Sr. Raúl López de Puerto Rico Composta. El Grupo Dental Ryder quienes le proveyeron el material. La repuesta de los niños ha sido muy positiva. La maestra del grupo comentó que durante la merienda escucha a los niños comentando y comparando la cantidad de azúcar que tienen sus jugos, si son 100% jugo, si trajeron frutas, etc.

“Esta experiencia me ha llevado a mí y a mi familia ser más consiente de nuestra alimentación. Enseñar a otras personas sobre un tema me hace sentir bien porque sé que los estoy ayudando. Me ha ayudado a creer en mi misma al ver que me he propuesto una meta y he desarrollado un plan de trabajo para alcanzarla. Aprendí que hay que trabajar duro y dedicarle tiempo a lo que nos proponemos. Cuesta mucho trabajo y esfuerzo, pero al final valdrá la pena si el trabajo cumple con su propósito de que tengamos una sociedad más consciente de lo importante que es mantener una alimentación saludable”, cometó Génesis.

“Agradezco a Dios sobre todas las cosas; a la directora escolar, la Sra. Serra Gaviño por haberme permitido trabajar mi proyecto en su escuela y haber puesto recursos de la escuela disponibles para mí; a la Sra. López, maestra de Segundo Grado que me ha apoyado un 100%; a los miembros de mi tropa y a mi familia por aceptar este reto.”