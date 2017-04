Seilhamer denuncia incumplimiento de pasada Administración con Ley sobre las APP

El vicepresidente del Senado y presidente de la Comisión Conjunta para las Alianzas Público Privadas (APP), Larry Seilhamer Rodríguez reveló que durante el pasado cuatrienio la Autoridad para las Alianzas Público Privadas (AAPP) incumplió con varios artículos de la Ley 29-2009 que disponía la entrega de informes a la Asamblea Legislativa con el fin de mantener la fiscalización y transparencia necesaria de los procesos.

Para el senador Seilhamer Rodríguez resulta altamente incomprensible que la administración que en un momento condenó las Alianzas Público Privadas no cumpliera con la Ley que precisamente permite la fiscalización de las mismas. El Artículo 9 de la Ley establece que la Autoridad para las Alianzas Público Privadas tiene que radicar un informe sobre el proceso conducente al establecimiento de la APP que incluya la descripción del proceso de solicitud de propuestas, las razones por las cuales se escogió un proponente y los aspectos importantes del contrato.

“Estos informes la AAPP tenían que rendirlos una vez el gobernador aprobara el contrato de la Alianza. La Autoridad no cumplió con la Ley porque dichos informes no fueron rendidos a la Asamblea Legislativa sino que se presentaron como anejos de los informes de Cumplimiento y eso no es lo que establece la Ley. Este Informe debía rendirse una vez el gobernador aprobara el contrato de la APP para que la Asamblea Legislativa pudiera examinar el mismo, sin embargo se esperó a añadirlo como parte de los informes de cumplimiento”, sostuvo Seilhamer Rodríguez. El senador añadió que, “llama mucho la atención que desde el comienzo, el gobierno de Alejandro García Padilla y los legisladores del Partido Popular Democrático criminalizaron las APP, especialmente la Alianza con Aerostar para el Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín que señalaron investigarían, pero incumplieron con la Ley y no demostraron interés de fiscalizar y exigir evaluar los resultados”.

De igual forma, el vicepresidente del Senado expresó que los informes anuales de cumplimiento tampoco fueron rendidos como establece la Ley. “En este caso el Artículo 10 de la Ley de APP establece que se tiene que presentar un informe anual de cumplimiento de los contratantes con los contratos de la Alianza, esto tampoco se ha cumplido porque en el caso de la APP entre la Autoridad de Puertos y Aerostar solo se sometió uno el 12 de mayo de 2016, cuando esta APP lleva más de 4 años funcionando. En el caso de Metropistas es el mismo escenario. Solo hay un informe radicado el 28 de febrero de 2016. La AAPP incumplió con la obligación que le impone la Ley de rendir informes de cumplimiento anualmente por cada APP vigente”.

Finalmente, el presidente de la Comisión Conjunta de las APP dijo estar confiado en que la actual administración de la AAPP trabajará mano a mano con la Asamblea Legislativa para asegurar que los procesos para el establecimiento de Alianzas Público Privadas se lleven conforme a la Ley y con total transparencia. “Hemos sostenido varias reuniones con el director ejecutivo de la AAPP, Omar Marrero y estamos en sintonía de la necesidad de atraer el desarrollo económico mediante este mecanismo, pero dejando establecido que el proceso debe estar en total cumplimiento y que desde nuestra Comisión estaremos trabajando y colaborando para asegurar que así sea”.