CELEBRAN CUMBRE DE CIENCIAS EN LA ISLA

Por tercera vez en la Isla se celebra del 7 al 9 de marzo la gran Cumbre Educativa de Ciencias: STEM’S Up to the Challenge en el Centro de Convenciones, donde la Academia, las organizaciones sin fines de lucro y entidades educativas se unen para promover la preparación y la competitividad académica de los estudiantes en las áreas de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, conocidas como STEM, por sus siglas en inglés. Esto con el fin de que permita a las futuras generaciones contar con las herramientas educativas que necesitan ante las nuevas tendencias en las áreas de las ciencias a nivel local e internacional. La Cumbre Educativa STEM es un evento que es organizado por la entidad sin fines de lucro G Works, Inc. y la Fundación Amgen e impacta a miles de estudiantes del sistema de enseñanza público y privado del país en los tres dias que dura el evento.

La 3ra Cumbre Educativa STEM contará con un amplio programa de eventos y exhibiciones educativas en las que se destacan: la lectura y entrega de Proclama para declarar del 5 al 11 de marzo como la Semana de la Promoción y Educación STEM en Puerto Rico. Además, competencias en robótica del Programa de Educación y Tecnología del Departamento de Educación. También, se estarán reconociendo a científicas reconocidas en las ramas de las ciencias, ingeniería, matemáticas y tecnología en Puerto Rico, y que se han destacado por su gesta en el campo de las ciencias y su trayectoria profesional. Este reconocimiento será como parte de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer que se celebra el 8 de marzo.

Durante los tres días de actividades, cuya entrada es libre de costo, un grupo de universidades y centros educativos invitados ofrecerán conferencias y charlas educativas a los presentes. Además, habrá exhibiciones de proyectos científicos de las diferentes ramas de las ciencias conocidas como STEM, así como competencias de robótica. Como parte del evento, los maestros y educadores del Departamento de Educación que participen de la Cumbre y de los talleres, tendrán la oportunidad de acumular horas contacto conducentes a la Certificación de Highly Qualify Teachers, HQT, por sus siglas en inglés, que otorga el Departamento de Educación.

El programa de actividades de la Cumbre Educativa será el siguiente: el martes, 7 de marzo de 8:30 a.m. – 3:00 p.m; el miércoles, 8 de marzo de 8:30 a.m. – 3:00 p.m.; y el jueves, 9 de marzo de 8:30 a.m. – 3:00 p.m. Los estudiantes y maestros interesados en participar en el evento, pueden comunicarse al 787.630.1496 o 787.200.8736. También, pueden acceder a la página en la Internet, www.gworksinc.org.