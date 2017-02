Dr. Valdés regresa a la Isla para ofrecer charla sobre enfoque único para revertir Diabetes Tipo II y el Hipotiroidismo

En el 2015, hub o 600 mil casos de Diabetes en Puerto Rico –la tercera causa de muerte en la Isla1. También se estima que más de 300 mil personas padecen de desórdenes de Tiroides – 50% de los cuales ni siquiera saben que los tienen2. ¿Qué tal si se pudiera revertir clínicamente* la Diabetes Tipo II y los síntomas del Hipotiroidismo?El Dr. Rubén Valdés, D.C., Director del Integrated Health Center of Miami(IHCM), nacido en Puerto Rico, regresa a su Isla en una colaboración con el Restaurante Pikayo para presentar dos charlas transformativas gratuitas sobre ambos temas, el sábado, 4 de marzo de 2017. Valdés revelará un enfoque único que ha llevado a muchos pacientes diabéticos a eliminar o reducir sus medicamentos e insulina y a muchos pacientes de tiroides a revertir sus síntomas permanentemente.

Los invitados tendrán la oportunidad de tener una consulta personal, inmediatamente seguidas las presentaciones. “Siento un enorme compromiso y urgencia por difundir este mensaje. La cantidad de pacientes que desarrollan complicaciones y mueren sin necesidad y por

desconocimiento, convierte en mi misión el lograr llegar a la mayor cantidad de personas posibles y dejarles saber que SI hay otras opciones. Existe una solución, y como doctor, no hay mayor satisfacción que devolverle la salud a un paciente”, expresa con pasión el Dr. Valdés. IHCM, basado en Miami, FL y dirigido por el Dr. Rubén Valdés, D.C., fue fundado para ayudar a pacientes a revertir* condiciones crónicas tales como la Diabetes Tipo II y el Hipotiroidismo, en vez de solo manejarlas. Su misión es encontrar la raíz del problema y corregir los mecanismos afectados de la condición. Esto se logra a través de un enfoque integrado y una serie de exámenes extensivos. Estos hallazgos detallados son utilizados para crear un plan personalizado basado en la raíz de la condición. El éxito de IHCM está en ver más allá de la etiqueta de la condición de un paciente. El Centro determina las causas, identificando desbalances hormonales, disfunción de órganos, deficiencias nutricionales, entre otras, que son asociadas a la condición.

El Dr. Valdés, D.C. es un experimentado proveedor de servicios de salud con extenso entrenamiento Pos-doctoral en el campo de la Medicina Funcional y la Nutrición Clínica. El Dr. Valdés ha recibido el “Five Star Award” por cuidado a pacientes del Integrity Management y el premio “10 Best” por satisfacción del paciente. Es además un miembro activo del Instituto de Medicina Funcional. Pacientes de todo el mundo buscan ser tratados por el Dr. Valdés por sus consistentes resultados.

Para mayor información sobre cómo registrase para los eventos este próximo 4 de marzo en el

Restaurante Pikayo, por favor visite:

www.ihcmiami.com/puertorico o comuníquese al 786.801.3977. Facebook, YouTube

Integrated Health Center of Miami está localizado en Doral Corporate Plaza, Medical Section,

7769 NW 48th Street, Suite 180, Doral, Florida, 33166.