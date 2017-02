Arranca con fuerza la industria del cannabis en Humacao

Por Vilmar Trinta Negrón

Quizás para muchos todavía sea un tabú hablar del cannabis medicinal (CM), pero sepa que no solo se ha convertido en una alternativa real para aliviar el dolor y mejorar la calidad de vida de muchos pacientes con enfermedades catastróficas, si no que ha venido a impulsar la economía y la creación de empleos en la Isla, sobre todo en la zona este, donde ya se han palpado los efectos de esta nueva industria.

Humacao y otros pueblos como Caguas han dado al frente con la operación de cultivos y próximamente con la apertura de dispensarios. La implementación va por fases, y la certificación de médicos fue lo primero que trabajó el Departamento de Salud (DS) desde el año pasado. Según el Directorio de Médicos Autorizados a recomendar cannabis medicinal que aparece en la página web de esta agencia hay 191 doctores certificados. De estos 26 ubican en municipios de la zona oriental como: Humacao, Fajardo, Ceiba, Naguabo, Las Piedras, Juncos, Gurabo y Caguas.

La otra etapa consistió en la otorgación de licencias para el monitoreo del cannabis desde la semilla hasta la disposición final. Luego, el DS ha estado expidiendo las licencias para cultivo, manufactura, producción, fabricación, distribución y venta. Finalmente, se comenzó el proceso de registrar pacientes y sus cuidadores.

Precisamente, esa es la etapa en la que se concentran los médicos certificados y el resto de las industrias con miras a crear una base de clientes.

“Como todo lo que comienza tiene su término de desarrollo y todavía hay pocos pacientes autorizados porque el proceso de reclutamiento ha sido un tanto lento. Todavía hay mucho desconocimiento y un poco de miedo a utilizar algo que hasta hace poco era ilegal y medio tabú. Poco a poco va aumentando la cantidad de personas que se educan y deciden obtener su identificación para usar el cannabis medicinal porque entienden sus beneficios”, expresó el licenciado Manuel Cámara Montull, CEO de Prich Biotech, empresa que cultiva cannabis en Humacao.

Según Cámara Montull sobre 2,000 personas han solicitado su tarjeta de paciente pero, hasta hace una semana, el Departamento de Salud sólo había expedido cerca de 7,000. Precisamente, Prich Biotech abrirá próximamente el dispensario Tetra y durante los pasados sábados han estado celebrando el evento, Bienestar al Natural, donde le proveen a los pacientes el espacio y las herramientas para que puedan solicitar su identificación.

“Hemos establecido un Centro de Gestión Única donde los pacientes obtienen la certificación del médico, el documento notariado, el giro postal y también los asistimos con la entrega de los documentos al DS para completar la solicitud de la identificación. Este evento lo vamos a seguir celebrando por los próximos sábados”, comentó el CEO de Prich Biotech.

Esta empresa, que ubica en el antiguo edificio de Legacy en Mariana de Humacao, ya cultiva cannabis pero se prepara para la extracción y manufactura del producto, que según explicó el alto ejecutivo, las áreas estarán listas para el mes de abril.

Sobre su experiencia con los pacientes dijo que “La mayoría son envejecientes y presentan una o varias de las condiciones que se pueden tratar con el cannabis medicinal. Poco a poco se van instruyendo en como esto puede mejorar sus calidad de vida y las condiciones de salud”.

Al cuestionarle sobre la posibilidad de que el producto tenga contraindicaciones o efectos secundarios, Cámara aclaró que “es completamente natural no tiene efectos secundarios como los medicamentos químicos. El beneficio al paciente está probado y los que usen cannabis las probabilidades de que sientan una mejoría y alivio son altísimas. Cómo una persona se atreve a tomar cualquier medicamento que le da el médico y no se atreve a usar cannabis. No debe darle miedo si no le beneficia pues no lo vuelva a usar. Una cosa si es segura no le va a causar los daños que cualquier otro medicamento químico le puede causar”, añadió.

Otras personas cuestionan la legalidad del producto y si es lo mismo que la droga de marihuana. “Esto no es ilegal. Porque la Ley de Sustancias Controladas faculta al secretario de Salud a que reclasifique las drogas y esta se reclasificó”, dijo al referirse a la Orden Declarativa Número 32 del 17 de julio de 2015, que establece que el CM es legal siempre y cuando sea referido por un médico certificado, el paciente tenga la identificación de usuario y se cumplan con todos los requisitos y el reglamento.

Cámara Montull explicó que ahora se vente la flor y la tienen que utilizar en vaporizadores, “pero con la llegada en las próximas semanas y meses de centros de extracción y manufactura habrá diferentes productos y opciones para obtener su dosis. En el caso de Tetra en Humacao produciremos cerca de 120 diferentes productos como aceites, lociones, supositorios, parchos, bebidas, refrescos, gotas, alimentos, chocolates, bizcocho, galletas, aderezos de ensalada, aceite para cocinar, y otros para que puedan obtener su dosis de manera segura y efectiva”.

Esta industria ha impactado la economía con una inversión millonaria, el pago de patentes y arbitrios, además con el apoyo al pequeño comerciante y empresario local al momento de necesitar servicios y materiales. Según indicó el CEO han generado 120 empleos directos e indirectos y cuando estén todas las áreas operando esperan alcanzar los 200 empleados.