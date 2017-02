Criollos de Puerto Rico inicia la ruta hacia Culiacán

Con la encomienda de regresar al trono tras 17 años de ausencia, los Criollos de Puerto Rico partieron en la mañana de hoy martes con destino a la ciudad de Culiacán, México, para la Serie del Caribe 2017.

La representación puertorriqueña viajó a tierra azteca en un vuelo directo de la aerolínea VivaAerobús, desde el aeropuerto internacional Luis Muñoz Marín, de Isla Verde.

“Es un orgullo, estoy contento de ahora ser parte del equipo de Puerto Rico, todos los muchachos estamos con un ánimo excelente para hacer un buen papel allá y traer ese campeonato a Puerto Rico”, dijo el lanzador Hiram Burgos.

El equipo tocará suelo mexicano a las 3:30 pm (hora de Puerto Rico), en el aeropuerto internacional de Culiacán.

El primer compromiso de Puerto Rico será mañana miércoles frente a la novena anfitriona, México. Luego, habrá partidos consecutivos el jueves vs. Venezuela, viernes vs. Cuba y sábado vs. República Dominicana. La ronda semifinal será el lunes y la final el martes.