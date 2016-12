Sobre extensión a contrato de Donahue, Seilhamer advierte que nueva Junta de la AEE no debe asumir decisiones ante cambio de gobierno

El portavoz del Partid o Nuevo Progresista (PNP) en el Senado, Larry Seilhamer Rodríguez, denunció que la Junta de Gobierno de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) adelantó una reunión en cuya agenda estuvo una nueva extensión al contrato de la firma AlixPartners y la Oficial de Reestructuración Lisa Donahue que, precisamente, vence en el día de hoy. Seilhamer Rodríguez advirtió que los nombramientos a la Junta de Gobierno de la AEE y a la Junta de la Corporación para la Revitalización de la AEE que se aprobaron en la Sesión Extraordinaria no contaron con la aprobación de la delegación del PNP por tanto dichos miembros no deben asumir posturas o decisiones que correspondan al nuevo gobierno.

“En solo días entra una nueva administración, con una política pública avalada por el pueblo en las pasadas elecciones. Los nombramientos a la Junta de Gobierno de la AEE y a la Junta de Directores de la Corporación para la Revitalización de la AEE que se aprobaron en el Senado durante la reciente Sesión Extraordinaria no contaron con el voto del Partido que será la mayoría y que regirá la política pública de los próximos años. Por tanto estos miembros no deben tomar posesión del cargo y mucho menos adjudicar decisiones que no han sido avaladas por el nuevo gobierno”, sostuvo el entrante vicepresidente del Senado.

Seilhamer Rodríguez criticó que la Junta de la AEE extienda nuevamente el contrato a la firma AlixPartners y a la Oficial de Reestructuración Lisa Donahue. “No es una decisión que debe tomar una Junta que no cuenta con la confianza y el respaldo del gobierno entrante, esa evaluación le corresponde al nuevo gobierno, tal y como trascendió en la Vista de Transición de la Autoridad”.

Sobre el pago de más de $30 millones a los asesores de los acreedores de la AEE, esto adicionales a los $42 millones que ya desembolsó la Autoridad a Alixpartners y Lisa Donahue, el senador sostuvo que radicará Resolución cuando comience la próxima Sesión Ordinaria para que se investigue el asunto. “La tarifa de energía eléctrica es uno de los mayores escollos que tiene el desarrollo económico en Puerto Rico. Además los aumentos a la tarifa son un gran golpe al bolsillo del pueblo. Es necesaria la total transparencia de información y que se realice una abarcadora investigación sobre las razones, si alguna, que tuvo la Junta de la AEE y sus Oficiales Directivos para justificar y aprobar pagos realizados de sobre $30 millones a los asesores de los acreedores de la Corporación, adicionales a los $42 millones que facturó y desembolsó la AEE para Lisa Donahue y la firma Alixpartners, como parte del proceso de reestructuración financiera y operacional de la Autoridad y a esos fines ya tenemos lista la Resolución que estaremos radicando el próximo 2 de enero de 2017”.