Federación de Maestros llama a enfrentar quiebra del Sistema de Retiro de Maestros

La Federación de Maestros de Puerto Rico (FMPR) recordó que esa organización ha venido desde hace años alertando al magisterio, al gobierno y al país sobre la quiebra del Sistema de Retiro de Maestros (SRM) que, ante las vistas del Comité de Transición, admitió este miércoles Wanda Santiago López, Directora Ejecutiva de ese fondo de pensiones.

La funcionaria del SRM aceptó que este ópera con un déficit anual de $300 millones. El sistema ha incurrido en la dudosa práctica de ir vendiendo los activos, que generan ingresos, para poder pagar las pensiones. De acuerdo a la información ofrecida, el sistema se quedará sin dinero para pagar a los jubilados tan temprano como el 2018. “La situación es de verdadera alarma,” afirmó Mercedes Martínez, presidenta de la Federación de Maestros, al recalcar que la Directora Ejecutiva del SRM ha dicho que nuestros jubilados pudieran recibir un 40% de sus pensiones. Esto significaría lanzarlos a la miseria y provocaría una explosión social de consecuencias indescifrables” La FMPR emplazó tanto a la administración García Padilla como al gobierno entrante de Ricardo Rosselló a atender la crisis del retiro magisterial ahora. “Solicitamos que se cite una segunda sesión extraordinaria donde se incluyan diversas medidas para salvar el SRM”, reclamó Martínez. “La Federación de Maestros y su Capítulo de Jubilados hemos presentado diversas medidas para recapitalizar y poner sobre sus pies el SRM. La principal consiste en establecer un impuesto temporero de un 1.5% a las ganancias de las empresas foráneas que se llevan del país miles de millones de dólares sin aportar algo la salud fiscal de Puerto Rico. Esto inyectaría unos $450 millones anuales al sistema, lo que cubriría los déficit que se producen y ayudaría a traer capital nuevo que permitiría un funcionamiento autosuficiencia”, explicó la dirigente magisterial. Martínez calificó las exenciones contributivas a las empresas multinacionales como “mantengo corporativo y muestra clara de los privilegios de que disfrutan los grandes intereses mientras el pueblo paga los platos rotos”. Ese sindicato ha propuesto medidas adicionales como derogar la ley 160 que le quitó el retiro a los maestros reclutados a partir del 2014 para ampliar la base de personas aportando al sistema. Ha defendido que se mejoren las condiciones de trabajo del magisterio para retener a los maestros más años en el servicio. La presidenta de la Federación acusó al los ejecutivos de la Asociación de Maestros (AMPR) de “mantener un silencio sepulcral ante el descalabro del Sistema”. La presidenta de la AMPR, Aida Díaz, y varios funcionarios la misma son miembros de la Junta de Síndicos del SRM. “Como parte del organismo tienen una responsabilidad fiduciaria en esta debacle y no han presentado propuestas reales para evitar el colapso. Su silencio ante lo que allí ha ocurrido resulta desconcertante”, afirmó Mercedes Martínez. La portavoz de los maestros federados aseguró que “enfrentaremos con determinación este ataque a la calidad de vida de nuestros pensionados y la de los activos cuando lleguen al la etapa de retiro. Nos opondremos a que se siga desmantelando el SRM, vendiendo sus activos y su cartera de préstamos y que se recorten las pensiones”. “Esta crisis no ha sido creada por los maestros activos y jubilados y no tenemos porque pagar por el saqueo efectuado por empresas financieras con la complicidad del gobierno. Exigimos que se responsabilice, se lleve a los tribunales y se deje caer todo el peso de la ley sobre banqueros, corredores de bonos y especuladores que han llevado el SRM al precipicio que se encuentra”, indicó, que la FMPR y su Capítulo de Jubilados discutirá acciones concretas que anunciarán próximamente.